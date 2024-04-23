Премьер Грузии заявил о безальтернативности закона об иноагентах

Премьер Грузии Кобахидзе: у закона об иноагентах нет альтернативы

Грузинский закон об иностранных агентах необходим, чтобы обеспечить прозрачность работы неправительственных организаций (НПО) в республике. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Прозрачность НПО важна для того, чтобы общество было информировано (...) Таким образом, у принятия этого закона нет никакой альтернативы», — передаются в публикации слова главы грузинского правительства.

Закон об иноагентах нужен, чтобы добиться прозрачности работы НПО, а от этого, в свою очередь, зависит суверенитет Грузии, пояснил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, западные политики не смогли озвучить ни одного аргумента против его принятия.