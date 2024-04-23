Минобороны заявило об ударах артиллерией по позициям ВСУ у границы с Россией

МО: расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удары по позициям ВСУ у границы с Россией

Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» ударили по позициям и наблюдательному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границы с Россией. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Гаубицы группировки прикрытия госграницы действовали в составе разведывательно-ударных контуров и ударили по скоплению живой силы украинских военнослужащих у границы с Белгородской областью.

«Боевики ВСУ пытаются маскировать свои наблюдательные точки и военную технику. Прячут ее в лесополосах. Но от профессионалов не уйти. Точным огнем позиции украинских националистов обезвреживаются», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В марте сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России бомбами нанесли удары по пункту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которая находилась у границ Курской области.