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13:16, 23 апреля 2024Бывший СССР

Применение ВСУ кассетного оружия из Болгарии захотели обсудить в ООН

Сальдо: использование ВСУ кассетного оружия из Болгарии могут обсудить в ООН

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов болгарского производства против жителей Херсонской области могут обсудить в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, в конце марта ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области. Сальдо уточнил, что в результате атаки болгарским оружием, переданным Украине, пострадали в том числе дома этнических болгар. Глава области напомнил, что именно в этом населенном пункте живет крупнейшая болгарская община в регионе.

«Мы намерены придать этому делу еще больший резонанс — пригласим российских и иностранных журналистов для производства расследования. Также рассматривается вопрос вынесения на обсуждение в ООН случаев применения кассетного оружия болгарского производства против мирных жителей Херсонской области», — написал Сальдо.

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Губернатор также уличил Болгарию в поставках оружия Киеву «по серым схемам». По его словам, власти республики «боятся осуждения собственного народа».

Ранее стало известно об уничтожении десанта ВСУ в Херсонской области. Как рассказал губернатор региона, украинские солдаты пытались переправиться через Днепр на четырех лодках.

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      Екатерина Грищенко
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