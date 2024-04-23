Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 23 апреля 2024Экономика

Россияне пожаловались на отсутствие корпоративных бонусов

Корпоративных бонусов чаще всего не хватает в РФ юристам, журналистам и рабочим

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Около двух третей трудоустроенных россиян заявили о недостатке бонусов от работодателя, следует из результатов исследования Группы «Ренессанс страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

На нехватку медицинской страховки, абонементов в спортзал, корпоративных пенсий и других видов поддержки чаще всего жалуются в РФ юристы (74 процента), журналисты, пиарщики и маркетологи, а также рабочий персонал (по 71 проценту).

Меньше всего недовольных ситуацией с бонусами на работе нашлось в Краснодарском крае (55 процентов), Москве (53 процента) и Ростовской области (52 процента), а больше всего — в Челябинской области (71 процент). При этом только в пяти процентах российских компаний задумываются о расширении в 2024 году таких форм поддержки работников, следует из материалов.

Ранее 44 процента опрошенных российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, причем в 12 процентах случаев таких работников много. Доля руководителей, решающих такую проблему путем увольнений и проведения бесед, оказалась равной — по 42 процента респондентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Раскрыты страны с базами военной техники США для передачи Украине

      В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии украинца

      Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта

      Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

      В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

      Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

      Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше