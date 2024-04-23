Россияне пожаловались на отсутствие корпоративных бонусов

Корпоративных бонусов чаще всего не хватает в РФ юристам, журналистам и рабочим

Около двух третей трудоустроенных россиян заявили о недостатке бонусов от работодателя, следует из результатов исследования Группы «Ренессанс страхование» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которыми ознакомились «Известия».

На нехватку медицинской страховки, абонементов в спортзал, корпоративных пенсий и других видов поддержки чаще всего жалуются в РФ юристы (74 процента), журналисты, пиарщики и маркетологи, а также рабочий персонал (по 71 проценту).

Меньше всего недовольных ситуацией с бонусами на работе нашлось в Краснодарском крае (55 процентов), Москве (53 процента) и Ростовской области (52 процента), а больше всего — в Челябинской области (71 процент). При этом только в пяти процентах российских компаний задумываются о расширении в 2024 году таких форм поддержки работников, следует из материалов.

Ранее 44 процента опрошенных российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, причем в 12 процентах случаев таких работников много. Доля руководителей, решающих такую проблему путем увольнений и проведения бесед, оказалась равной — по 42 процента респондентов.