В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

Почти половина российских работодателей пожаловались на бесполезных сотрудников

Почти половина (44 процента) опрошенных российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, причем в 12 процентах случаев таких работников много, следует из результатов исследования сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Среди основных вариантов решения проблем с такими сотрудниками в жаловавшихся на них компаниях указали на попытки выяснить причину недостаточной мотивации (47 процентов), а также увольнения и проведение бесед (по 42 процента). Главными путями поднять мотивацию отстающих работников респонденты назвали предложение новых задач (57 процентов), обучение (53 процента) и донесение информации о смысле работы и ее ценности (43 процента).

Те же работодатели, кто не увольняет бесполезных сотрудников и не предпринимает в их отношении других корректирующих поведение мер, связывают свое бездействие с тем, что указанные люди слишком долго работают в компании (47 процентов), находятся в хороших отношениях с начальством (46 процентов) и невозможностью фактически доказать бесполезность сотрудника (35 процентов).

Ранее стало известно, что 85 процентов российских бизнесменов переманивали сотрудников из других организаций. О том, что работников удавалось забрать из компаний-конкурентов, рассказали 62 процента респондентов.