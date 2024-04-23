Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:46, 23 апреля 2024Экономика

В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

Почти половина российских работодателей пожаловались на бесполезных сотрудников

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Почти половина (44 процента) опрошенных российских работодателей признались, что в их компании есть бесполезные сотрудники, причем в 12 процентах случаев таких работников много, следует из результатов исследования сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Среди основных вариантов решения проблем с такими сотрудниками в жаловавшихся на них компаниях указали на попытки выяснить причину недостаточной мотивации (47 процентов), а также увольнения и проведение бесед (по 42 процента). Главными путями поднять мотивацию отстающих работников респонденты назвали предложение новых задач (57 процентов), обучение (53 процента) и донесение информации о смысле работы и ее ценности (43 процента).

Те же работодатели, кто не увольняет бесполезных сотрудников и не предпринимает в их отношении других корректирующих поведение мер, связывают свое бездействие с тем, что указанные люди слишком долго работают в компании (47 процентов), находятся в хороших отношениях с начальством (46 процентов) и невозможностью фактически доказать бесполезность сотрудника (35 процентов).

Ранее стало известно, что 85 процентов российских бизнесменов переманивали сотрудников из других организаций. О том, что работников удавалось забрать из компаний-конкурентов, рассказали 62 процента респондентов.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

      Минобороны заявило о перехвате четырех снарядов РСЗО «Ольха» над регионом России

      В Германии предложили способ избежать замораживания конфликта на Украине

      Испуганному сексуальной активностью жены мужчине дали совет

      В российских компаниях пожаловались на бесполезных сотрудников

      Тарасова раскрыла секрет похудения

      Россиянам назвали эффективные способы избавиться от насекомых на даче

      Родственники иностранных наемников раскрыли их мотивацию ехать на Украину

      Apple рекомендовали немедленно создать дешевый iPhone

      Военкор оценил сроки возможного контрнаступления ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше