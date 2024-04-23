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16:18, 23 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные взяли под контроль опорные пункты ВСУ у Клещеевки

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль опорники ВСУ у Клещеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западной окраине Клещеевки. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

По его словам, это удалось бойцам спецназа и военным 4-й бригады 2-го армейского корпуса. Кроме того, Алаудинов опубликовал видео взятия под контроль украинских опорников. На кадрах видно, как в опорный пункт попадает снаряд.

Ранее командир спецназа «Ахмат» допустил завершение спецоперации в 2024 году. Как он утверждает, на некоторых участках фиксируется подготовка ВСУ к наступательным действиям ВС РФ. По мнению Алаудинова, в конце мая или в июне «противник должен посыпаться на большей части своих направлений».

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      Кристина Есикова
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