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21:36, 23 апреля 2024Мир

Сенат США принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине

В США приняли законопроекты об оказании помощи Украине и конфискации активов РФ

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Сенат США принял на процедурном голосовании пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России для передачи Киеву. Об этом сообщает ТАСС.

Также предполагается введение дополнительных санкций в отношении Китая. Объем пакета составил 95 миллиардов долларов. Он включает, в частности, 61 миллиард долларов для Украины, 26 миллиардов долларов для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

После окончательного одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский глава уже обещал подписать его.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовы поставить оружие Киеву за несколько дней после того, как Байден одобрит помощь Украине. Быстрая скорость с отправкой вооружений объясняется тем фактом, что она давно была отложена на американских складах.

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      Юлия Мискевич
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