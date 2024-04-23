Солдатам ВСУ выдадут книги с французскими карикатурами

Солдатам ВСУ на передовой и раненым выдадут книги с французскими карикатурами

Солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) выдадут книги с карикатурами от французского иллюстратора Гектора. Об издании, подготовленном для бойцов ВСУ, в интервью Opinion Internationale рассказал советник главы офиса президента (ОП) страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Книги планируется передать бойцам, находящимся на передовой, раненым и ветеранам «для моральной поддержки». По словам советника главы ОП Украины, карикатуры помогут военным ВСУ «получить ответы о природе войны и связанных с ней рисках» без чтения длинных текстов.

«Достаточно пролистать эту книгу, чтобы получить полное представление (...) о современной войне, о том, что будет дальше, если эта война не будет справедливо закончена. Я нахожу такой формат очень и очень полезным», — добавил Подоляк.

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