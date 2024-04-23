США обвинили Россию в нарушении прав человека на Украине

Госдеп заявил, что Россия допускала нарушения прав человека на Украине

Государственный департамент США обвинил Россию в том, что она допускала нарушения прав человека в конфликта на Украине. Об этом говорится в опубликованном американским ведомством докладе о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.

«Значительные нарушения прав человека, совершенных российскими силами на подконтрольных территориях… включали достоверные сообщения», — утверждается в документе. В частности, речь идет о перемещении детей из Украины, а также о произвольных арестах и задержаниях, уточнили в ведомстве.

17 марта глава Национальной полиции МВД Украины Иван Выговский рассказал, что более 160 украинских детей, которых Киев считал похищенными российской стороной, нашли на территории Германии.