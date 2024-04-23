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21:08, 23 апреля 2024Экономика

Прогноз властей по курсу рубля назвали необъяснимым

MMI подсчитал курс рубля к концу 2024 года на основе прогноза Минэкономразвития
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Новый прогноз Минэкономразвития по курсу рубля на 2024 год вызывает вопросы, потому что он предусматривает рост курса доллара к концу года почти до 100 рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты и данные ведомства пишет Telegram-канал MMI.

В ходе заседания правительства сегодня, 23 апреля, глава министерства Максим Решетников сообщил, что среднегодовой курс доллара в 2024 году составит 94,7 рубля. При этом с начала года средний курс равен 91,3 рубля, что значительно ниже ожидаемого уровня.

Если предположить, что рубль будет слабеть линейно, то в декабре он должен дойти до уровня 99,5 рубля за доллар. Аналитики канала отметили, что не могут объяснить такие цифры. Они предположили, что, возможно, Минэкономразвития оперирует какими-то фактами о реальной картине с экспортом или бюджетной политике, которые не публиковались.

При этом сам Решетников в качестве причин снижения стоимости российской валюты указывает на «инфляционный дифференциал», что подразумевает плавный процесс. Однако в 2025 году, по прогнозу МЭР, средний курс доллара составит уже 98,6 рубля, то есть российская валюта должна даже укрепиться по отношению к результату декабря.

Отдельное удивление вызвал прогноз по инфляции, который был повышен с 4,5 процента до 5,1 процента. В сообщении отмечается, что, скорее всего, при таком среднем курсе он предполагает новое повышение ставки Центробанка, а не снижение, как ожидается.

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      Платон Щукин
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