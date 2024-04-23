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09:50, 23 апреля 2024Мир

Супруга погибшего наемника призвала хорошо подумать перед отправкой на Украину

Супруга погибшего наемника: стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Потенциальные наемники не должны ждать легких денег от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), им стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину. К этому призвала супруга погибшего на Украине колумбийского наемника Лаура, сообщает РИА Новости.

По словам Лауры, попросившей изменить свое имя из соображений безопасности, ее погибший супруг стал заложником пропаганды социальных сетей и поехал воевать на Украину без подготовки. «Его ослепили зарплатой в 15-20 миллионов песо (пять тысяч долларов — прим. «Ленты.ру») в месяц», — объяснила она.

Вдова рассказала, что ее муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в ВСУ. Для отправки на фронт ему поручили пройти только психологический тест, поговорить с психологом, заполнить документы. «Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная (...) Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что "я умру и остается страховка", все намного сложнее, включая процесс возврата тела», — заявила она.

Лаура отметила, что процесс получения репараций и тела прошел не так, как она ожидала. Она несколько недель ждала фотографии тела, надеясь, что гибель мужа не подтвердится. По информации ее контактного лица, оно находилось в морге, но больше сведений не сообщали. Женщине пришлось самой искать человека, который согласился добраться до морга, чтобы отправить ей фото и подтвердить гибель мужа.

Ранее родственники воевавших на Украине иностранных наемников заявили, что не могут вернуть их тела. Отмечается, что наемники решились присоединиться к ВСУ в надежде получить от Киева большие деньги.

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      Виктория Кондратьева
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