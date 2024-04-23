Трамп назвал Украину частью России

WSJ: Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам чиновников из США, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Кроме того, собеседники газеты заявили, что бывший хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.

Ранее стало известно, что встречи Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена. Так, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем особенно разозлила команду Байдена.

До этого Трамп назвал Джо Байдена нечестным и пригрозил лишением президентской неприкосновенности. Заявления политика прозвучали в преддверии принятия Верховным судом решения о президентской неприкосновенности Трампа.