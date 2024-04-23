Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:30, 23 апреля 2024Мир

Трамп назвал Украину частью России

WSJ: Трамп в беседах с европейскими лидерами называл Украину частью России

Фото: Victor J. Blue / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе бесед с европейскими коллегами называл Украину частью России. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам чиновников из США, Трамп называл Украину «их Украиной» или «частью России». Кроме того, собеседники газеты заявили, что бывший хозяин Белого дома критиковал Украину из-за ее коррумпированности.

Ранее стало известно, что встречи Дональда Трампа с лидерами иностранных государств вызывают сильное раздражение в администрации американского главы Джо Байдена. Так, недавняя встреча Трампа с президентом Аргентины Хавьером Милеем особенно разозлила команду Байдена.

До этого Трамп назвал Джо Байдена нечестным и пригрозил лишением президентской неприкосновенности. Заявления политика прозвучали в преддверии принятия Верховным судом решения о президентской неприкосновенности Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине переименуют 300 городов и сел, связанных с Россией. Теперь украинцы будут жить в Шампани и Ольвиополе

      Биолог назвала снижающие риск развития рака продукты

      В посольстве пообещали разобраться с недопуском россиян на рейсы в Мексику

      Желание женщины уменьшить грудь обернулось неожиданными последствиями

      Пара занялась сексом в парке на глазах у посетителей

      Трамп назвал Украину частью России

      Бритни Спирс приспустила трусы во время откровенного танца

      Девушка усмотрела странных голых женщин в окне соседа и заподозрила неладное

      В России указали на «качественно новое явление» в США

      В аэропорту Кишинева «по беспределу» остановили вернувшихся из Москвы оппозиционеров. Что об этом известно?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше