В Малайзии произошло крушение двух вертолетов на репетиции парада

В Малайзии при крушении двух вертолетов на репетиции парада погибли 10 человек

В Малайзии на репетиции парада по случаю 90-летия Королевских морских сил страны в воздухе столкнулись два вертолета. О крушении сообщает The Star.

По информации пожарно-спасательной службы Малайзии, погибли 10 членов экипажа. Уточняется, что в вертолете Fennec находилось трое человек, в HOM-AW139 — семь.

Местные СМИ опубликовали кадры с места происшествия, снятые очевидцами. Во время пролета группы вертолетов одна из машин зацепила винт другой, после чего они упали на землю.

По предварительным данным, один из вертолетов упал на ступени спортивного стадиона, а другой — в бассейн при стадионе. Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. По факту происшествия начали расследование.

Ранее два военных вертолета потерпели крушение в Японии. Отмечается, что один человек погиб, а семь числятся пропавшими без вести.