В Японии потерпели крушение два военных вертолета

Kyodo: человек погиб, 7 пропали при крушении двух военных вертолетов в Японии

Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара, его слова приводит Kyodo.

Вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу. Они перестали выходить на связь поздно вечером в субботу, 20 апреля. На борту каждого из вертолетов находились по четыре члена экипажа. Причины крушения выясняются.

Ранее в штате Колорадо в США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache, тогда пострадали двое военнослужащих. Инцидент произошел во время военных учений в ходе проведения плановых тренировок на посту.