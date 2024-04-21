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05:27, 21 апреля 2024Мир

В Японии потерпели крушение два военных вертолета

Kyodo: человек погиб, 7 пропали при крушении двух военных вертолетов в Японии
Минору Кихара

Минору Кихара. Фото: Kyodo / Reuters

Один человек погиб, семь числятся пропавшими без вести при крушении двух военных вертолетов SH60K морских Сил самообороны Японии. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Японии Минору Кихара, его слова приводит Kyodo.

Вертолеты принимали участие в учебном патрулировании в районе островов Идзу. Они перестали выходить на связь поздно вечером в субботу, 20 апреля. На борту каждого из вертолетов находились по четыре члена экипажа. Причины крушения выясняются.

Ранее в штате Колорадо в США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache, тогда пострадали двое военнослужащих. Инцидент произошел во время военных учений в ходе проведения плановых тренировок на посту.

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      Марина Совина
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