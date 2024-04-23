В «Сколково» начали печь хлеб из мух

В России начали печь хлеб из мух. Об этом сообщается на канале инновационного центра «Сколково» на платформе «Дзен».

Проектом занимается компания «Биолаборатория», которая разводит мух черная львинка на предприятии в Архангельской области. Команда научилась изготавливать хлеб, в котором содержится протеин из обезжиренного насекомого. В результате такой хлеб хранится дольше и не портится в течение пяти-семи суток, если не надрезать буханку. Отмечается также, что если добавлять пару граммов протеина насекомого на килограмм муки, то процесс созревания дрожжевого и бездрожжевого теста будет происходить вдвое быстрее.

На данный момент большинство россиян скептически относится к рынку продуктов из протеина мух и других насекомых. В компании считают, что преодолевать психологические барьеры потенциальных потребителей их продукции стоит, например, через предметы личной гигиены, мыло и другие средства дезинфекции, в составе которых ключевую роль антисептика играет как раз черная львинка. «Привыкание к мысли, что это нормально и даже полезно, должно идти постепенно. И когда люди почувствуют эффект от этой мухи на бытовом уровне, заметят, что стали реже болеть, — они намного спокойнее будут воспринимать насекомых в составе лекарств и продуктов питания», — убежден руководитель организации Геннадий Иванов.

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