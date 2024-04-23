Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:57, 23 апреля 2024Мир

В США обеспокоились смелостью Ким Чен Ына из-за связей с Россией

Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее

Фото: KCNA / Reuters

На фоне крепнущих связей с Россией политика лидера КНДР Ким Чен Ына может стать более смелой и рискованной. Таким развитием событий обеспокоились в США, сообщает Bloomberg.

«"Распростертые объятия" России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление Ким Чен Ына к риску, когда речь идет об угрозе Южной Корее и экспорте оружия за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв Вашингтона вернуться к ядерным переговорам», — утверждает агентство со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента по Северной Корее Чжона Пака.

В беседе с агентством Пак добавил, что укрепление связей с Россией «может заставить Кима думать, что его поводок длиннее, чем на самом деле». Это, по мнению высокопоставленного сотрудника Госдепа, способно «повлиять на расчет рисков» северокорейского руководства.

Ранее КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара с использованием новых реактивных систем залпового огня. Маневрами руководил Ким Чен Ын.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о последствиях удара по телевышке в Харькове

      Групповую секс-вечеринку пресекли в подвале в центре Москвы

      Россиянин выжил после удара током в 27 тысяч вольт

      Трампа уличили в двуличности после критики Байдена

      Раскрыта природа загадочных объектов в космосе

      Россияне рассказали о планах на майские праздники

      Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию

      Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без загранпаспорта и визы. Куда поехать на праздники?

      ФСБ задержала третьего соучастника покушения на экс-сотрудника СБУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше