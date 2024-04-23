В США обеспокоились смелостью Ким Чен Ына из-за связей с Россией

Bloomberg: из-за крепнущих связей с Россией политика КНДР может стать смелее

На фоне крепнущих связей с Россией политика лидера КНДР Ким Чен Ына может стать более смелой и рискованной. Таким развитием событий обеспокоились в США, сообщает Bloomberg.

«"Распростертые объятия" России в отношении Северной Кореи могут повысить стремление Ким Чен Ына к риску, когда речь идет об угрозе Южной Корее и экспорте оружия за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв Вашингтона вернуться к ядерным переговорам», — утверждает агентство со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента по Северной Корее Чжона Пака.

В беседе с агентством Пак добавил, что укрепление связей с Россией «может заставить Кима думать, что его поводок длиннее, чем на самом деле». Это, по мнению высокопоставленного сотрудника Госдепа, способно «повлиять на расчет рисков» северокорейского руководства.

Ранее КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара с использованием новых реактивных систем залпового огня. Маневрами руководил Ким Чен Ын.