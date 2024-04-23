Северная Корея провела учения по нанесению ядерного контрудара с новыми РСЗО

КНДР провела учения по нанесению ядерного удара с РСЗО калибра 600 миллиметров

КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара с использованием новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что маневрами руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. В учениях была задействована система комплексного контроля над ядерным оружием «Курок ядерного оружия», система «Вулканическая тревога», которая начинает работать при «максимальной ядерной кризисной ситуации», а также системы командования ядерным контрударом.

Ранее КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря. Согласно предварительной информации, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.