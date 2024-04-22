Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету

Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, предположительно, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Об этом со ссылкой на южнокорейских военных и на японскую береговую охрану сообщает агентство Yonhap.

«По данным министерства обороны [Японии], объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — говорится в сообщении пресс-службы японской береговой охраны.

19 апреля КНДР провела тестовый запуск новой зенитной ракеты «Пельти-1-2». Кроме того, в тот же день в акватории Желтого моря прошло испытание сверхкрупной боевой части стратегической крылатой ракеты «Хвасаль-1 Ра-3».