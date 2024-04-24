Алаудинов объяснил удары ВСУ дальнобойным оружием по мирному населению

Алаудинов: ВСУ не могут изменить передовой на фронте и бьют по гражданским

Получив дальнобойное вооружение, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать его против мирного населения. С таким предположением замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выступил в эфире Первого канала.

По его мнению, ВСУ, получив дальнобойное вооружение, попытаются нанести урон гражданским. «Потому что на передовой они вряд ли смогут что-то поменять, а им нужно громкую историю создать, что они что-то сделали... В большинстве своем, я так думаю, в основном это все будет направлено на совершение террористических актов, чтобы воздействовать на население страны», — заявил он.

Ранее Алаудинов допускал, что выделенные Соединенными Штатами Украине деньги могут пойти на дальнобойные ракеты, которыми украинские войска попытаются атаковать Крымский мост.