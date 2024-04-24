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08:32, 24 апреля 2024Мир

Американский сенатор подтвердила размещение военной техники для Украины в Европе

Сенатор США Сахин: Вашингтон заранее разместил военную технику для Киева в ЕС

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Сенатор США и старший член Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Сахин рассказала, что Вашингтон еще перед голосованием о предоставлении Киеву помощи разместил технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в странах Европы. Ее цитирует Foreign Policy (FP).

«Американские военные заранее разместили боеприпасы и оборудование в Европе перед голосованием, чтобы ускорить доставку крайне необходимых предметов снабжения для находящихся в трудном положении украинских военных», — пишет издание, ссылаясь на слова Сахин.

По ее словам, Украина остро нуждается в американской помощи. «[ВСУ] выпускают один снаряд на каждые пять, которые выпускают русские», — заявила сенатор.

Ранее агентству Reuters стало известно, что большинство техники из пакета помощи США Украине размещено на складах Польши и Германии.

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      Лина Пивоварова
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