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04:28, 24 апреля 2024Мир

Антонов назвал истинный замысел антироссийских санкций США

Посол РФ Антонов: США перестали скрывать истинный смысл антироссийских санкций

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал истинный замысел антироссийских санкций США. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского посольства.

По его словам, введение ограничений против России носит двойной характер, а власти Соединенных Штатов перестали это скрывать. «Речь идет не о каких-либо мифических устремлениях по урегулированию конфликта на Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях», — отметил он.

Антонов заявил, что, когда Соединенные Штаты «не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции». Посол добавил, что власти США, которые «постоянно блещут лицемерием», заставляют другие государства отказаться от ископаемого топлива своими лозунгами «об экзистенциальной угрозе от потепления планеты». Таким образом Вашингтон «подсаживает союзников на собственный газ на десятилетия вперед».

Ранее Антонов назвал новые санкции США против российских металлов, никеля, меди и алюминия, сигналом Киеву отвергать урегулирование. Он считает рестрикции Соединенных Штатов нелегитимными шагами для демонстрации сдерживания Москвы и попытками помешать российским успехам в ходе специальной военной операции.

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      Марина Совина
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