Банки нерезидентов вошли в топ самых прибыльных в России

ЦБ: два банка нерезидентов вошли в топ-10 банков в России по прибыли

Принадлежащие нерезидентам банки вошли в число лидеров по показателю чистой прибыли среди кредитных организаций России за первые три месяца 2024 года. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По данным Центробанка (ЦБ), на шестом месте с прибылью 32,5 миллиарда рублей за первый квартал оказался «Райффайзенбанк» (подразделение австрийской Raiffeisen Bank International). Седьмую строчку в топ-10 занял Юникредит банк (дочерняя организация итальянской группы UniCredit), его финансовый результат — 20,1 миллиарда рублей за тот же период, сообщил эксперт. В лидерах по прибыльности — Сбербанк (364 миллиарда рублей), Россельхозбанк (50,7 миллиарда рублей) и Газпромбанк (45,7 миллиарда рублей).

При этом среди банков с прибылью больше миллиарда рублей за квартал более четверти (18 из 68) принадлежат нерезидентам, подчеркнул Осадчий. Он объяснил это «привилегированным положением» таких кредитных организаций, так как они имеют доступ к международным трансакциям, закрытым для российских банков.

Ранее в ЮниКредит Банке сообщили, что сроки исполнения переводов за границу могут быть увеличены на стороне зарубежных банков-корреспондентов. Также существуют риски возврата денежных средств из-за рубежа без исполнения. В кредитной организации предупредили, что даже в случае возврата средств на счет отправителя комиссия взимается в полном объеме.