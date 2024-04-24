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01:54, 24 апреля 2024Экономика

Россия ввела скидку на газ для Китая в ближайшие годы

Bloomberg: скидка на российский газ для Китая составит до 28% в ближайшие годы
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Россия будет продавать газ Китаю на 28 процентов ниже цен, чем европейским потребителям, по крайней мере до 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на макропрогноз, подготовленный Министерством экономического развития России.

Согласно нему, в текущем году экспортная цена на российский газ для Китая составит 257 долларов за одну тысячу кубометров по сравнению с 320,30 доллара за поставки на рынки Европы и Турции (процентная разница 19,76 процента). Также уточняется, что за 2023 год цена на газ составила 286,9 доллара для Китая и 461,3 доллара для европейских стран (разница — 37,81 процента).

В 2025 году цена газа для Китая и Европы, согласно прогнозу, составит 243,7 доллара и 320,1 доллара соответственно, в 2026-м — 233 доллара и 320 долларов, в 2027-м — 227,8 доллара и 315,4 доллара. Во всех случаях процентная разница не превышает 28 процентов.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Китай нарастил объемы закупок нефти и природного газа. Импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,7 процента, до 137,3 миллиона тонн. В денежном выражении поставки выросли на 0,6 процента, до 80,8 миллиарда долларов.

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      Юлия Мискевич
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