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14:49, 12 апреля 2024Экономика

Китай нарастил закупки нефти

Китай в первом квартале 2024 года нарастил импорт нефти на 0,7 процента

Фото: China Daily / Reuters

В первом квартале 2024 года Китай нарастил объемы закупок нефти и природного газа. Об этом со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР пишет РИА Новости.

Импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 0,7 процента, до 137,3 миллиона тонн. В денежном выражении поставки выросли на 0,6 процента, до 80,8 миллиарда долларов.

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За тот же период импорт природного газа в КНР подскочил на 22,8 процента, до 32,7 миллиона тонн. В ценовом выражении в январе-марте было отмечено снижение на 1,9 процента по сравнению с первым кварталом 2023 года, до 16,5 миллиарда долларов. Поставки угля в республику выросли до 115,89 миллиона тонн (плюс 13,9 процента) на сумму 12,03 миллиарда долларов (минус 11,8 процента).

По итогам февраля 2024 года Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай. Российские сырьевые экспортеры обеспечили 21 процент от общего объема импорта нефти КНР, хотя в январе показатель находился на отметке в 20 процентов. На китайском рынке России удалось опередить ближайших конкурентов в лице Саудовской Аравии, на долю которой в структуре импорта КНР пришлось 16 процентов нефтяных поставок, а также Ирак (11 процентов) и Малайзию (почти 11 процентов).

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