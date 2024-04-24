Джонни Депп раскритиковал голливудские фильмы за одну особенность

Актер Джонни Депп раскритиковал голливудские фильмы за «одноразовость»

Американский актер Джонни Депп, разорвавший сотрудничество с Голливудом после судов с экс-супругой Эмбер Херд, раскритиковал голливудские фильмы. Его слова приводит Metro.

Одной из особенностей западного кино Депп назвал «одноразовость». «Прославленные бухгалтеры, у которых есть возможность нажать на "зеленый" свет и снимать студийные фильмы, просто тратят чертову уйму денег. Бюджеты у этих фильмов смехотворные… Какая-то романтическая комедия с двумя очень популярными людьми», — заявил актер.

Депп подчеркнул, что не собирается участвовать в голливудских проектах. Он заявил, что американская киноиндустрия находится в упадке и «реальным людям» неинтересны подобные фильмы.

Ранее российский режиссер Егор Кончаловский объяснил решение не ехать в Голливуд после учебы в Кембриджском университете.