Президент Турции Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем из-за Газы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о прекращении активной торговли с Израилем из-за конфликта в секторе Газа. Об этом турецкий лидер рассказал по итогам встречи со своим немецким коллегой Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщает телеканал TRT Haber.

«Мы больше не поддерживаем интенсивные торговые отношения с Израилем, с этим покончено. Недавно об этом заявил мой министр иностранных дел [Хакан Фидан]», — рассказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул, что Анкара не может торговать с Тель-Авивом на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа и жертв среди мирного населения. Он добавил, что политика Израиля приводит к нарушению баланса в регионе Ближнего Востока.

Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «Гитлером нынешнего времени». Он также призвал к суду над израильским премьером.