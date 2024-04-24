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21:47, 24 апреля 2024Мир

Евродепутат пожелал мира россиянам и украинцам

Евродепутат выпустил голубя во время заседания и пожелал мира Европе

Фото: Claro Cortes / Reuters

Евродепутат из Словакии Мирослав Радачовски выпустил голубя во время заседания, пожелав мира Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Он выступил на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге. «Хочу пожелать мира всей Европе, россиянам, украинцам. Хочу выпустить эту птицу как символ мира, чтобы она пролетела над всей Европой», — сказал он и выпустил голубя из рук, вызвав замешательство среди депутатов.

Коллега евродепутата из Бельгии Каролин Роз раскритиковала его действия. Она осудила ненадлежащее обращение с живым существом и поинтересовалась, как он собирается ловить голубя.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза (ЕС), поэтому Брюссель продолжит поддерживать Киев.

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      Марина Совина
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