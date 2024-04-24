Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 24 апреля 2024Мир

ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

Шольц и Сунак договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море, назвав свои страны ведущими державами региона. Об этом сказано в тексте совместного соглашения двух сторон по вопросам безопасности и обороны, опубликованного на сайте правительства Великобритании.

«Мы укрепим свое присутствие также посредством совместных учений. Это включает в себя наши соответствующие роли в качестве ведущих прибалтийских стран», — сообщается в документе.

Политики также подчеркнули, Россия якобы представляет угрозу для евроатлантической безопасности. Поэтому они выразили приверженность наращиванию сил в регионе Балтийского моря и интересам НАТО.

Ранее Шольц и Сунак заявил об увеличении инвестиций в оборонное обслуживание Украины. Стороны также договорились, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Байден утвердил военную помощь Украине и другим союзникам. Поставки Киеву начнутся в ближайшие часы

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Китайский корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

      Трехкратный чемпион мира по хоккею поучаствует в праймериз «Единой России»

      Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше