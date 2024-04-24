ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

Шольц и Сунак договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились сдерживать Россию у ее границ в Балтийском море, назвав свои страны ведущими державами региона. Об этом сказано в тексте совместного соглашения двух сторон по вопросам безопасности и обороны, опубликованного на сайте правительства Великобритании.

«Мы укрепим свое присутствие также посредством совместных учений. Это включает в себя наши соответствующие роли в качестве ведущих прибалтийских стран», — сообщается в документе.

Политики также подчеркнули, Россия якобы представляет угрозу для евроатлантической безопасности. Поэтому они выразили приверженность наращиванию сил в регионе Балтийского моря и интересам НАТО.

Ранее Шольц и Сунак заявил об увеличении инвестиций в оборонное обслуживание Украины. Стороны также договорились, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов.