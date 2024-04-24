Стало известно о новых западных инвестициях в оборону Украины

Шольц и Сунак договорились увеличить инвестиции в оборону Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились увеличить инвестиции в оборонное обслуживание Украины. Об этом политики заявили на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, трансляцию которой вел The Telegraph.

«Мы будем стремиться к увеличению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины», — отметили главы правительств.

Также стороны договорились больше помогать Киеву. В частности, они заявили, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза. В связи с этим она призвала Евросоюз к большим поставкам оружия Киеву.