Стало известно о новых западных инвестициях в оборону Украины
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились увеличить инвестиции в оборонное обслуживание Украины. Об этом политики заявили на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, трансляцию которой вел The Telegraph.
«Мы будем стремиться к увеличению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины», — отметили главы правительств.
Также стороны договорились больше помогать Киеву. В частности, они заявили, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза. В связи с этим она призвала Евросоюз к большим поставкам оружия Киеву.