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17:36, 24 апреля 2024Мир

Стало известно о новых западных инвестициях в оборону Украины

Шольц и Сунак договорились увеличить инвестиции в оборону Украины
Риши Сунак, Олаф Шольц

Риши Сунак, Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак договорились увеличить инвестиции в оборонное обслуживание Украины. Об этом политики заявили на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, трансляцию которой вел The Telegraph.

«Мы будем стремиться к увеличению деятельности совместных предприятий и инвестиций в оборонное обслуживание и производство для дальнейшего укрепления военно-промышленной базы Украины», — отметили главы правительств.

Также стороны договорились больше помогать Киеву. В частности, они заявили, что страны будут работать вместе по вопросам обучения украинских пилотов и технического обслуживания вертолетов.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что победа России на Украине означает смену хода истории Европейского союза. В связи с этим она призвала Евросоюз к большим поставкам оружия Киеву.

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      Дарья Устьянцева
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