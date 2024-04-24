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13:45, 24 апреля 2024Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о ежедневных успехах России в зоне СВО

Командир батальона «Ахмат» Алаудинов: ВС РФ каждый день освобождают территории

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные подразделения каждый день освобождают серьезные участки и населенные пункты в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты. Итог мы видим ежедневно», — сказал он.

Ранее командир «Ахмата» Алти Алаудинов сделал прогноз, когда «посыпется» украинский фронт.

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