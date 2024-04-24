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02:34, 24 апреля 2024Мир

Конгрессмену пригрозили штрафом за поведение проукраинских коллег

Республиканца Масси могут оштрафовать за видео с проукраинскими демократами

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томаса Масси могут оштрафовать на 500 долларов за публикацию видео, на котором представители Демократической партии размахивают флажками, радуясь принятию пакета помощи Украине. Об этом заявил сам политик в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вместо того, чтобы штрафовать демократов за размахивание флагами, только что мне позвонил парламентский пристав Палаты представителей и сказал, что меня оштрафуют на 500 долларов, если я не удалю это видео», — написал конгрессмен об угрозе за поведение.

Позднее ситуацию прокомментировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он поддержал Масси и заявил, что штрафовать его не будут.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Его поддержали 311 конгрессменов, в то время как 112 человек выступили против.

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      Евгений Силаев
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