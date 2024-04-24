Конгрессмену пригрозили штрафом за поведение проукраинских коллег

Республиканца Масси могут оштрафовать за видео с проукраинскими демократами

Члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томаса Масси могут оштрафовать на 500 долларов за публикацию видео, на котором представители Демократической партии размахивают флажками, радуясь принятию пакета помощи Украине. Об этом заявил сам политик в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вместо того, чтобы штрафовать демократов за размахивание флагами, только что мне позвонил парламентский пристав Палаты представителей и сказал, что меня оштрафуют на 500 долларов, если я не удалю это видео», — написал конгрессмен об угрозе за поведение.

Позднее ситуацию прокомментировал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он поддержал Масси и заявил, что штрафовать его не будут.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Его поддержали 311 конгрессменов, в то время как 112 человек выступили против.