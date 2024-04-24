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15:04, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко обвинил предыдущих президентов Украины в ситуации в стране

Лукашенко: все президенты Украины делили, грабили и воровали

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил всех президентов Украины в ситуации в стране, заявив, что все они «делили, грабили и воровали». Его слова передает ТАСС

«На моих глазах от работы первого президента Украины до последнего: все делили, грабили и воровали. Скажу откровенно: я предупреждал всех, что это плохо закончится», — заявил Лукашенко.

По его мнению, не только нынешний президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее, а украинский народ ненавидел новых президентов точно так же, как и предыдущих.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина превратилась в полигон, где решается дальнейшая судьба мирового порядка. Он добавил, что на территории соседней страны теперь опосредованно ведут войну ядерные державы.

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      Валентин Карант
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