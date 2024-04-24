Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:31, 24 апреля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

Минобороны Украины для управления помощью с Запада создало отдельный офис

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны Украины создало офис для управления военной помощью, предоставляемой Западом. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Задачами офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами», — заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Как сообщили в ведомстве, офис будет работать с созданными коалициями по авиационной, противовоздушной и противоракетной помощи.

Ранее стало известно, что Латвия присоединится к работе коалиции по поставке Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, министр обороны страны Андрис Спрудс подчеркнул, что латвийская сторона принимает активное участие в коалиции дронов и снарядов для Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

      Помощник Путина высказался о возможном участии россиян в Играх-2024 в Париже

      Спецслужбы Латвии увидели угрозу в конкурсе детских рисунков ко Дню Победы

      Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

      Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

      В ЕС отчитались об очередном пакете помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше