Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

Минобороны Украины для управления помощью с Запада создало отдельный офис

Министерство обороны Украины создало офис для управления военной помощью, предоставляемой Западом. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Задачами офиса поддержки является обеспечение координации и планирования работы в рамках коалиций возможностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, анализ состояния коммуникаций со странами-партнерами», — заявил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Как сообщили в ведомстве, офис будет работать с созданными коалициями по авиационной, противовоздушной и противоракетной помощи.

Ранее стало известно, что Латвия присоединится к работе коалиции по поставке Украине систем противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, министр обороны страны Андрис Спрудс подчеркнул, что латвийская сторона принимает активное участие в коалиции дронов и снарядов для Украины.