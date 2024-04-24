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07:01, 24 апреля 2024Забота о себе

Молодой жене отказывающегося от секса мужчины дали совет

Фото: Ben Blennerhassett / Unsplash

Молодая женщина, которой немного больше 30 лет, пожаловалась психотерапевту Колин Нолан на то, что ее муж отказывается от секса. Совет эксперта по отношениям приводит издание Mirror.

По словам женщины, она замужем уже два года, полгода из которых они не занимаются сексом. Автор письма призналась, что она не знает, как начать разговор об этом. «В феврале он устроился на новую работу. С деньгами стало хуже, ведь я бросила работу после рождения сына. Думала, что пауза в сексе будет временной, но прошло много времени, и я начинаю задумываться — что-то со мной или у него кто-то есть?» — задалась вопросом женщина. Она также уточнила, что муж находится в хорошем настроении и говорит, что хорошо справляется с новой работой.

В ответ Нолан напомнила, что новая работа действительно может отнимать много сил, а у отношений есть свои взлеты и падения. Однако без разговора, подчеркнула она, проблему не решить. «Может быть, вам нужно сказать, что вы чувствуете себя неуверенно относительно самой себя и ваших отношений из-за отсутствия секса, а не сразу обвинять его в измене. Что бы они ни сказал, это лучше, чем игнорировать происходящее», — написала она.

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Также, продолжила эксперт, если сама женщина не инициирует секс, муж может подумать, что это она не хочет близости. «Если проблема в стрессе, ему нужно найти способы справиться с напряжением, а вам — поддержать его. Если он начнет нападать, можно помочь ему, оставаясь спокойной и заверив, что вы хотите не поссориться, а найти решение», — заключила она.

Ранее вдовец пожаловался Нолан на то, что столкнулся с проблемой, когда через два года после потери жены задумался о новых отношениях. В ответ специалистка одобрила желание автора письма начать новую жизнь.

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      Александра Лисица
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