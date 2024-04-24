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16:20, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали историческую подоплеку планов Макрона по отправке войск

Liga.net: планы Макрона по отправке войск на Украину имеют историческую причину
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Планы президента Франции Эммануэля Макрона по отправке войск на Украину имеют историческую подоплеку. Об этом заявил украинский юрист-международник Александр Калиниченко в интервью Liga.net.

Калиниченко прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке французского контингента на Украину. По его мнению, заявления французского лидера имеют экономическую и историческую причины.

«Франция имеет сантименты, потому что активно участвовала в развитии Одессы», — заявил украинский юрист. Он также добавил, что для страны чувствителен вопрос «зернового коридора», поскольку он влияет на напряженность в Африке и рост миграции во Францию.

Ранее Макрон заявил об увеличении помощи ЕС Украине в случае прекращения поддержки США. По его мнению, Евросоюз может выделить Киеву больше изначально запланированных 50 миллиардов евро.

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      Юрий Леонов
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