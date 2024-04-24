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21:16, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

Экс-полковник СБУ Стариков допустил падение Очеретино после закрепления ВС РФ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву на YouTube допустил падение села Очеретино в ДНР после закрепления там Вооруженных сил России.

Экс-офицер увидел опасную тенденцию в действиях российских военных. По его словам, опыт показывает, что если они закрепляются в каком-либо населенном пункте, рано или поздно он переходит под их контроль.

«Сначала было сто метров, потом пятьсот, сейчас уже километр, несколько километров. Это очень опасная тенденция», — уточнил Стариков.

Он добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется очень тяжело, если российские войска возьмут под контроль Очеретино. Отставной полковник СБУ не исключил полного обрушения фронта в случае их дальнейшего стремительного продвижения.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона ВСУ развалится после потери контроля над Часовым Яром.

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      Марина Совина
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