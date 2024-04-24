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04:57, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

На Западе рассказали о главной иллюзии США насчет Украины

Conversation: эффект от принятия в США пакета помощи для Украине преувеличен

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Маловероятно, что после принятия очередного пакета военной помощи в США Украина сможет перехватить инициативу в конфликте с Россией. На это указал немецкий политолог Стефан Вольф в материале для австралийской газеты Conversation.

«Может ли этот пакет помощи стать чем-то большим, чем просто отсрочка неизбежного?» — отметил он.

По мнению Вольфа, ответ на данный вопрос зависит от политической воли западных союзников Киева. Эксперт объяснил, что задержка голосования в Конгрессе США о выделении средств диктовалась внутриполитическими соображениями. Кроме того, в случае победы в грядущих президентских выборах Дональда Трампа вопрос поддержки Украины, вероятно, будет закрыт, предположил политолог.

Стефан Вольф также подчеркнул, что Россия на данном этапе сохраняет значительное превосходство в живой силе, вследствие чего владеет инициативой на поле боя.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.

Теперь документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его.

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      Марина Совина
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