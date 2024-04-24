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16:18, 24 апреля 2024Ценности

Названы самые популярные кроссовки в мире

Платформа Lyst назвала кроссовки Miu Miu x New Balance самыми модными в мире

Фото: Gwendal Cottin / Unsplash

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую популярную обувь в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Речь идет о результате коллаборации брендов Miu Miu и New Balance — кроссовках в стиле унисекс с замшевыми вставками, плоской резиновой подошвой и логотипами обоих марок. На официальном сайте данное изделие было представлено в двух цветах: коричневом и экрю, а его стоимость составляла 850 евро (примерно 84 тысячи рублей).

При этом на данный момент указанные кроссовки отсутствуют в продаже на сайте бренда. Отмечается, что они были распроданы онлайн за считаные часы.

Ранее в апреле также был назван самый популярный модный бренд в мире.

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      Алина Гостева
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