Названы самые популярные кроссовки в мире

Платформа Lyst назвала кроссовки Miu Miu x New Balance самыми модными в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самую популярную обувь в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Речь идет о результате коллаборации брендов Miu Miu и New Balance — кроссовках в стиле унисекс с замшевыми вставками, плоской резиновой подошвой и логотипами обоих марок. На официальном сайте данное изделие было представлено в двух цветах: коричневом и экрю, а его стоимость составляла 850 евро (примерно 84 тысячи рублей).

При этом на данный момент указанные кроссовки отсутствуют в продаже на сайте бренда. Отмечается, что они были распроданы онлайн за считаные часы.

Ранее в апреле также был назван самый популярный модный бренд в мире.