Перечислены самые модные тренды в одежде на весну и лето

Glamour: прозрачные белые платья и микрошорты будут трендом весной и летом

Фэшн-редакторы перечислили самые модные тренды в одежде на весну и лето 2024 года. Соответствующий материал приводит британская версия журнала Glamour.

В теплое время года эксперты порекомендовали включить в гардероб прозрачные белые платья и микрошорты. Отмечается, что в последних оказались замечены многие знаменитости, включая манекенщицу Кендалл Дженнер и певицу Бейонсе. При этом, чтобы сделать образ менее открытым, короткие шорты можно сочетать с высокими сапогами.

В то же время актуальными будут наряды в золотистом и серебристом варианте оттенка металлик и вещи, украшенные розами, например аппликациями или принтом. Кроме того, журналисты также посоветовали обратить внимание на офисную одежду фасона супероверсайз, в том числе пиджаки до середины бедра и чрезмерно мешковатые брюки.

Ранее в апреле обуви из 1960-х годов предрекли возвращение в моду летом 2024 года.