Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:46, 24 апреля 2024Ценности

Перечислены самые популярные модные вещи в мире

Lyst: кроссовки и плавки Miu Miu вошли в список самых популярных вещей в мире

Фото: бренд Miu Miu

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, перечислили самые популярные модные вещи в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Возглавили рейтинг кроссовки в стиле унисекс с замшевыми вставками, созданные в рамках коллаборации брендов Miu Miu и New Balance. На второй и третьей позиции оказались позолоченные серьги из латуни марки Khaite и плавки Miu Miu. В то же время четвертую и пятую строки заняли кожаные балетки Alaia с декором из стекла и мужская куртка Detroit бренда Carhartt.

Кроме того, в список вошли сумка Balenciaga Rodeo Bag, футболка поло Miu Miu и макси-платье без бретелей и с фигурным вырезом на груди Prong Down Dress Rick Owens. Завершили десятку джинсы Area с широкими штанинами и разрезами на бедрах, декорированными кристаллами, и узкие солнцезащитные очки Saint Laurent.

Ранее в апреле также был назван самый популярный модный бренд в мире.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

      Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме

      80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

      Байден подписал законопроект о военной помощи Украине и другим союзникам

      Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

      Шойгу рассказал о планах по пуску «Ангары» с Плесецка

      «Москвич» повысил цену своего электрокара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше