Перечислены самые популярные модные вещи в мире

Lyst: кроссовки и плавки Miu Miu вошли в список самых популярных вещей в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии, перечислили самые популярные модные вещи в мире в первом квартале 2024 года. Соответствующий список появился на одноименном сайте.

Возглавили рейтинг кроссовки в стиле унисекс с замшевыми вставками, созданные в рамках коллаборации брендов Miu Miu и New Balance. На второй и третьей позиции оказались позолоченные серьги из латуни марки Khaite и плавки Miu Miu. В то же время четвертую и пятую строки заняли кожаные балетки Alaia с декором из стекла и мужская куртка Detroit бренда Carhartt.

Кроме того, в список вошли сумка Balenciaga Rodeo Bag, футболка поло Miu Miu и макси-платье без бретелей и с фигурным вырезом на груди Prong Down Dress Rick Owens. Завершили десятку джинсы Area с широкими штанинами и разрезами на бедрах, декорированными кристаллами, и узкие солнцезащитные очки Saint Laurent.

Ранее в апреле также был назван самый популярный модный бренд в мире.