В России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Постпред Ульянов осудил заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале заявил, что НАТО сама сделала Россию своим соседом, когда расширилась на восток.

Политик раскритиковал заявление главы альянса Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за соседство с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине, а также заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает механизм для оказания долгосрочной помощи Киеву. До этого он заявлял, что страны — члены НАТО в ближайшие дни могут передать Киеву еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot.