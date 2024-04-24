Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 24 апреля 2024Мир

В России раскритиковали заявление Столтенберга о соседстве с Россией

Постпред Ульянов осудил заявление Столтенберга о соседстве с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале заявил, что НАТО сама сделала Россию своим соседом, когда расширилась на восток.

Политик раскритиковал заявление главы альянса Йенса Столтенберга о том, что увеличение выплат в бюджет НАТО — цена за соседство с Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал готовиться к длительному конфликту на Украине, а также заявил, что Североатлантический альянс разрабатывает механизм для оказания долгосрочной помощи Киеву. До этого он заявлял, что страны — члены НАТО в ближайшие дни могут передать Киеву еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

      Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал причину провала покушения на него

      В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

      Военную помощь США Украине сравнили с психотропным веществом для Зеленского

      Женщина без спросу забралась к соседям и попыталась устроить секс втроем

      Россиянин «получил дуло калаша в живот» при попытке поднять флаг на горе в Азии

      В России заявили о превращении Херсона в город страха

      В ФБР заявили о риске похожего на атаку в «Крокусе» теракта в США

      Двух футболистов задержали за изнасилование

      Северная Корея отправила экономическую делегацию в Иран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше