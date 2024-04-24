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13:23, 24 апреля 2024Бывший СССР

Председатель парламента Молдавии Карп оценил слова Гуцул на предмет сепаратизма

Карп: заявления Гуцул о выходе из состава Молдавии не являются сепаратизмом
Лилиан Карп

Лилиан Карп. Фото: Parlamentul Republicii Moldova / Wikimedia

Заявления главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул о выходе автономии из состава Молдавии не подпадают под действие закона о сепаратизме. Такое заявление сделал председатель комиссии парламента Молдавии по нацбезопасности и обороне Лилиан Карп в эфире Rlive.

По мнению Карпа, Гуцул сделала подобные заявления «для привлечения внимания», подобные политические декларации не попадают под уголовную статью о сепаратизме.

«За каждыми заявлениями должны следовать конкретные действия, а Служба информации и безопасности обязана собирать факты и передавать ее в прокуратуру», — добавил председатель.

Он отметил, что если прокуратура придет к выводу, что действия Гуцул могут быть направлены на дестабилизацию — тогда будут приняты соответствующие меры.

Ранее Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии грозятся расправой над жителями Гагаузии за использование банковских карт с российской платежной системой «Мир».

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