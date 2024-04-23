Гуцул заявила об угрозе расправы Кишинева над жителями Гагаузии

Гуцул: Кишинев пугает расправой гагаузов за использование банковских карт «Мир»

Власти Молдавии грозятся расправой над жителями Гагаузии за использование банковских карт с российской платежной системой «Мир». Об этом заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале.

«Очередной приступ ненависти к своему народу и угрозы. Теперь официальный Кишинев пугает расправой бюджетников и пенсионеров Гагаузии, если те осмелятся воспользоваться банковскими картами с российской платежной системой», — написала глава региона в ответ на сообщение о планах молдавских властей следить за пользователями таких карт с возможностью блокировки их доходов «в случае необходимости».

Гуцул добавила, что автономия и ее успехи являются «костью в горле» Кишинева. Она уличила президента Молдавии Майю Санду и ее команду в несоблюдении законов и в готовности жертвовать благосостоянием населения. Глава Гагаузии также отметила, что «главным врагом» для действующих властей республики являются ее же граждане.

В начале апреля стало известно, что пенсионеры и бюджетники Гагаузии получат возможность открыть карты российской платежной системы «Мир». По словам Евгении Гуцул, пользоваться ими смогут около 25 тысяч человек.