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12:25, 24 апреля 2024Мир

Президент Финляндии призвал готовиться к войне из-за России

Президент Финляндии Стубб: НАТО должно быть готово к войне из-за России
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva / Reuters

НАТО должно смягчить жесткую риторику, но при этом необходимо готовиться к войне из-за России. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Euractiv.

«Лучший способ избежать войны — меньше говорить и больше готовиться», — рассказал глава государства в ходе официального визита в Стокгольм. Он также указал, что «эта постоянная военная риторика» может лишить молодое поколение чувства безопасности и веры в будущее.

Финский лидер добавил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс отвечает данным задачам. Он подчеркнул, что «парадоксальным образом» для содействия миру Хельсинки и Стокгольму нужны сильные армии.

Ранее Стубб призвал европейские страны быть воинственными по отношению к Москве. По его мнению, недавние публичные предупреждения о действиях России за пределами Украины отвлекают от того, на чем НАТО должно сосредоточиться: немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил.

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      Дарья Устьянцева
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