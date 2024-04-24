Принуждаемый к жесткому сексу любовницей-начальницей парень обратился за помощью

Молодой мужчина рассказал, что его 28-летняя партнерша, построив головокружительную карьеру, начала вести себя с ним как начальница, в том числе и в спальне. На принуждение к жесткому с сексу с ее стороны он пожаловался эксперту по отношениям Джейн О'Горман. Ее совет опубликовало издание Daily Star.

Обратившийся за помощью мужчина заявил, что девушка стала вести себя с ним высокомерно. Кроме того, она начала называть бойфренда слишком мягким и ванильным. «Проблема в том, что она весь день проводит в офисе и думает, что может прийти домой и продолжить работу. Мне надоело, что со мной обращаются, будто я наемный сотрудник, как в постели, так и вне ее», — сказал он.

Парень добавил, что его девушка любит жесткий секс. С его помощью она якобы пытается снять накопленное за день напряжение. «Мне, кроме секса, нужна любовь и привязанность. Что мне делать в такой ситуации?» — просил он.

О'Горман ответила, что успех и карьера не дают девушке права обходиться с партнером как с мебелью. Если она решила разделить с ним жизнь, то должна проявлять доброту и уважение.

«Ее нужно поставить на место. Необходимо сказать, чтобы она успокоилась и перестала затевать игры, которые вам не по душе. Посмотрите ей в глаза и объясните, что вам надоело, когда вас пинают», — посоветовала специалистка по отношениям.

О'Горман добавила, что успех многим кружит голову, но важно соблюдать баланс в личной и профессиональной жизни. Она заверила, что девушка будет больше уважать партнера, если поймет, что он может отстаивать свои личные границы.

Выберите момент, когда она спокойна и открыта для общения, и дайте понять, что вы отказываетесь продолжать в том же духе, потому что у вас тоже есть чувства и потребности Джейн О'Горман эксперт по отношениям

Ранее О`Горман дала совет мужчине, который признался в измене из мести. Она категорично заявила, что партнеры попросту не подходят друг другу.