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19:41, 24 апреля 2024Силовые структуры

Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

В Краснодаре суд дал 10 лет колонии женщине, утопившей 2-летнюю дочь в ванне

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении местной жительницы Ольги Сингх, которая расправилась с двухлетней дочерью в ванне из-за неприязненных отношений с ее отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщину признали виновной по статье 105 («Убийство») УК РФ и приговорили к десяти годам колонии общего режима. В зале суда она полностью признала вину и просила назначить максимально возможное наказание.

По данным следствия, все произошло днем 5 сентября 2023 года. Находясь в съемной квартире на улице Тепличной в Краснодаре вместе со своим двухлетним ребенком, женщина взяла в руки подушку, положила ее дочери на лицо и сильно прижимала до тех пор, пока та не потеряла сознание. После этого подсудимая перенесла потерпевшую в ванную, где погрузила в воду и удерживала до того, как девочка не перестала дышать.

По словам Сингх, причиной ее действий стали длительные неприязненные отношения с отцом ребенка. По словам подсудимой, мужчина проживал отдельно и не участвовал в воспитании дочери.

Ранее Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к десяти годам и пяти месяцам лишения свободы Евгения Владимирского, который до смерти забил 71-летнюю мать ломом и гвоздодером.

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      Олеся Мицкевич
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