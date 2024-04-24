Российская медсестра выиграла восемь миллионов рублей

Жительница Волгограда выиграла в лотерею восемь миллионов рублей

Медсестра из Волгограда Наталья Кислякова выиграла в лотерею восемь миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Городские вести».

Женщина рассказала, что потратит выигрыш на покупку квартиры.

По словам Кисляковой, в марте она купила три лотерейных билета, когда ждала свой кофе. В день розыгрыша она проверила их только вечером.

«Попросила сына посмотреть результаты тиража на сайте "Столото". Через несколько минут он подходит ко мне с круглыми глазами от удивления и говорит, что я выиграла квартиру. Эмоции были неописуемые!» — поделилась она.

Ранее сообщалось, что слесарь механосборочных работ из Тулы выиграл крупную сумму в моментальную лотерею после двух лет игры. По словам Кулькова, он приобрел счастливый билет в киоске в торговом центре, начал стирать защитный слой прямо у кассы и увидел выигрышную комбинацию.