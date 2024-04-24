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19:22, 24 апреля 2024Силовые структуры

Российские полицейские накрыли цех по изготовлению холодного оружия

В Ингушетии полицейские накрыли нелегальный цех по изготовлению холодного оружия

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ингушетии полицейские накрыли нелегальный цех по изготовлению холодного и метательного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, цех силовики обнаружили в Назрановском районе в селе Экажево в рамках операции «Оружие». Из него изъяли восемь готовых металлических клинков и заготовок для их изготовления длиной от 32 до 67 сантиметров, три самодельных арбалета, двадцать стрел и оборудование для обработки стальных изделий. 37-летний хозяин дома рассказал, что изготовил все это сам кустарным способом.

Против мужчины возбудили дело по части 4 статьи 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что пенсионерка из Санкт-Петербурга предстанет перед судом за организацию публичного дома в помещении арендованной квартиры.

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      Екатерина Кашурникова
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