«Северсталь» добилась от ФАС снижения штрафа
Компания «Северсталь» добилась от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снижения штрафа по «делу металлургов». Стороны договорились заключить мировое соглашение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о деталях разбирательства.
Одним из условий при этом должно стать уменьшение штрафа для компании — с изначальных 8,7 миллиарда до менее 900 миллионов рублей. Рассмотрением дела занимается Девятый арбитражный апелляционный суд, он же в мае должен утвердить мировое соглашение.
«Северсталь» частично выполнила предписания ФАС, рассказали источники. Компания разработала и представила ведомству торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. Документ поясняет, как формируются цены на продукцию внутри страны, как осуществляется взаимодействие с покупателями. Некоторые предписания в ведомстве согласились отменить.
При этом официально стороны не стали комментировать процесс. «Северсталь» отказалась от комментариев, в ФАС не ответили на запрос газеты.
В феврале 2022 года Федеральная антимонопольная служба признала компанию «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Такую же претензию ведомство адресовало Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и Новолипецкому металлургическому комбинату (НМЛК). Все они занимают доминирующее положение с долей более 70 процентов на рынке горячекатаного плоского проката РФ, отметили там. Компании нарушили закон о защите конкуренции путем установки монопольно высоких цен, посчитали в ФАС.