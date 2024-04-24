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10:52, 24 апреля 2024Экономика

«Северсталь» добилась от ФАС снижения штрафа

«Ведомости»: ФАС и «Северсталь» договорились о мировом соглашении

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Компания «Северсталь» добилась от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снижения штрафа по «делу металлургов». Стороны договорились заключить мировое соглашение, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, осведомленные о деталях разбирательства.

Одним из условий при этом должно стать уменьшение штрафа для компании — с изначальных 8,7 миллиарда до менее 900 миллионов рублей. Рассмотрением дела занимается Девятый арбитражный апелляционный суд, он же в мае должен утвердить мировое соглашение.

«Северсталь» частично выполнила предписания ФАС, рассказали источники. Компания разработала и представила ведомству торговую политику на рынке горячекатаного плоского проката. Документ поясняет, как формируются цены на продукцию внутри страны, как осуществляется взаимодействие с покупателями. Некоторые предписания в ведомстве согласились отменить.

При этом официально стороны не стали комментировать процесс. «Северсталь» отказалась от комментариев, в ФАС не ответили на запрос газеты.

В феврале 2022 года Федеральная антимонопольная служба признала компанию «Северсталь» нарушившей антимонопольное законодательство. Такую же претензию ведомство адресовало Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) и Новолипецкому металлургическому комбинату (НМЛК). Все они занимают доминирующее положение с долей более 70 процентов на рынке горячекатаного плоского проката РФ, отметили там. Компании нарушили закон о защите конкуренции путем установки монопольно высоких цен, посчитали в ФАС.

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      Лилиана Набиуллина
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