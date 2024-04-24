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07:22, 24 апреля 2024Мир

Стало известно о победе Трампа на праймериз в Пенсильвании

NYT: Трамп побеждает на праймериз в штате Пенсильвания
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Бывший лидер США Дональд Трамп побеждает на праймериз в штате Пенсильвания. Об этом сообщает газета The New York Times.

Политик набрал 82,6 процента голосов после обработки 60 процентов бюллетеней. Предвыборный штаб Дональда Трампа опубликовал в интернете пост с подтверждением того, что экс-глава Штатов одерживает победу в Пенсильвании.

Также известно, что политик уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы США.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Джо Байден и Дональд Трамп сталкиваются с проблемами в штатах Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Висконсин, которые являются ключевыми для президентских выборов.

Важность четырех штатов для кандидатов объясняется тем, что они являются «колеблющимися». Так называют штаты, где кандидаты-демократы и кандидаты-республиканцы имеют равные шансы на победу.

12 апреля сообщалось, что Вашингтон, Алабама и Огайо могут не внести Байдена в бюллетени во время президентских выборов в ноябре.

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      Марина Совина
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